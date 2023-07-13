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04:32, 13 июля 2023Бывший СССР

Российский военный сообщил об отсутствии попыток ВСУ наступать под Марьинкой

Российский военный с позывным Путник: ВСУ не предпринимают попыток наступать под Марьинкой

Украинские войска не предпринимают попыток наступления под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным Путник, вернувшийся с боевой работы. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что любые наступательные действия противника пресекаются максимальным огневом поражением с помощью артиллерии и танков Вооруженных сил России (ВС РФ).

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    Екатерина Подвигина
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