Российский военный сообщил об отсутствии попыток ВСУ наступать под Марьинкой

Российский военный с позывным Путник: ВСУ не предпринимают попыток наступать под Марьинкой

Украинские войска не предпринимают попыток наступления под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным Путник, вернувшийся с боевой работы. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что любые наступательные действия противника пресекаются максимальным огневом поражением с помощью артиллерии и танков Вооруженных сил России (ВС РФ).