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15:56, 8 июля 2023Наука и техника

Спецназовец из «Ахмата» рассказал об опасных технических новинках ВСУ

Боец из «Ахмата» с позывным Раут: ВСУ используют инфракрасные датчики в Марьинке
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Раут перечислил опасные технические новинки, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. О них военный рассказал «МК».

По его словам, на всей территории населенного пункта Марьинка украинская армия применяет инфракрасные датчики. Противник разбрасывает их на обочинах дорог, среди травы, мусора, на крышах, в руинах разрушенных домов, подвалах. Приспособления сливаются с местностью и совершенно беззвучны.

«Принцип работы устройства таков. По обеим сторонам круга расположены инфракрасные датчики движения, которые настроены на крупный объект. Если пробежит кошка или собака, он не сработает», — объяснил Раут, добавив, что внутри устройства размещен GPS-маячок, который передает противнику все, что фиксирует датчик, в том числе передвижение российских войск.

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«Устройство передает координаты вплоть до сантиметра», — отметил спецназовец. По его словам, обнаруженный датчик российские бойцы как правило расстреливают из стрелкового оружия или же подавляют антиспутниковыми флешками-глушилками.

Кроме того, сообщил Раут, ВСУ используют для слежения видеокамеры с датчиками движения. Они довольно внушительных размеров и оснащены искусственным интеллектом. Камеры автоматически передают координаты объектов, попадающих в поле зрения. «К сожалению, заглушить камеру невозможно, так как она проводная. Ее можно только лишь уничтожить, либо отрубить от провода», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

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    Варвара Кошечкина
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