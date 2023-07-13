У московского музыканта во время обысков нашли четыре куста марихуаны

В Москве иностранец сдал полиции друга-музыканта, выращивавшего дома марихуану

Артиста ансамбля российской армии имени Александрова задержали в Москве по делу о наркотиках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина выращивал дома марихуану. В июле он пригласил к себе в гости приятеля-иностранца, с которым познакомился через коллегу. Когда новый друг возвращался домой в состоянии наркотического опьянения, его задержали полицейские. Сотрудники МВД отвезли его в отдел.

Испугавшись ареста и депортации, иностранец сдал полиции музыканта и сказал, что тот выращивает марихуану дома. В результате по указанному адресу приехал отряд «Гром». Бойцы выломали дверь и во время обысков нашли в квартире четыре куста марихуаны.

Ранее сообщалось, что в СИЗО Ставрополья женщина передала лепешки с наркотиками.