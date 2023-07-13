Медведь пришел к российским дачникам, устроил погром и попал на видео

В Якутии медведь пришел к дачникам, устроил погром и попал на видео

В Томпонском районе Якутии медведь пришел на территорию дач «Заплава», устроил погром на участке у россиян и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Томпонский вестник».

На записи, снятой местным жителем из окна, видно, как медведь бродит по участку. Хищник встает на задние лапы и оглядывается по сторонам, а после того, как один из дачников ударяет в железную емкость, пугается и убегает в сторону леса.

Очевидцы добавили, что медведь сломал детский бассейн и повалил бочки. Ранее зверь неоднократно наведывался в поселок, но в этот раз пришел, когда в одном из крайних домов не было хозяев. По словам дачников, медведь разгромил дом и другие помещения на участке — в этот момент внутри находилась пожилая женщина, которую он не тронул.

Ранее семья медведей проникла на кордон в верховье реки Буотамы в Якутии и попала на запись фотоловушки. Перед этим в данной местности замечали медведей-сверстников и взрослого медведя шести-семи лет.