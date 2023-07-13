В МИД заявили о последовательном понижении порога силы НАТО

МИД: НАТО понижает порог применения силы и укрепляет ядерный компонент в планировании

Комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что Североатлантический альянс последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что по итогам саммита были одобрены новые региональные планы обороны, направленные на укрепление агрессивных по своему характеру коалиционных потенциалов на суше, в море и воздухе, космосе и киберпространстве.

По данным ведомства, НАТО открыто говорит о готовности применить статью 5 Вашингтонского договора, которая предполагает конвенциональный ответ, включая задействование коллективных сил, для реагирования на враждебные «гибридные» действия в киберпространстве и в случае ущерба критической инфраструктуре.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов объяснил пессимизм лидеров стран НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе. По его словам, причина кроется в провальном контрнаступлении украинской армии.