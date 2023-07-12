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23:38, 12 июля 2023Мир

Пессимизм лидеров стран НАТО на саммите объяснили

Гаврилов: пессимизма лидерам стран НАТО добавило провальное контрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов объяснил пессимизм лидеров стран НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Гаврилова, причина кроется в провальном контрнаступлении украинской армии, а показательным стало то, что лидеры говорили о поддержке Киева и поддержания его обороноспособности, а не о его победе.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались разочаровывающими, однако альянс остается для Украины наибольшей гарантией безопасности.

При этом американский президент Джо Байден считает, что украинский лидер Владимир Зеленский остался удовлетворенным после саммита НАТО.

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    Екатерина Подвигина
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