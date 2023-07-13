Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебных целей

Замглавы Минцифры Шойтов: сотрудникам запретят использовать iPhone для служебных целей

Министерство цифрового развития России (Минцфиры) запретит сотрудникам использовать смартфоны компании Apple для служебных целей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы министерства Александра Шойтова, приказ о запрете iPhone планируется подписать уже в ближайшие дни.

«Минцифры готовит соответствующий приказ. Ожидаем подписания на этой — на следующей неделе. Он касается самого Минцифры», — заявил Шойтов. Также замминистра отметил, что подобное решение предлагается и для организаций, подведомственных Минцифры.

Ранее стало известно, что использовать iPhone в служебных целях также запретят сотрудникам Минпромторга и подведоственных ему организаций. Запрет начнет действовать 17 июля.

В июне депутат Госдумы Алексей Чепа назвал возможным запрет продажи техники Apple в России. По его словам, сотрудники многих государственных структур уже отказались от их использования в работе.