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15:01, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебных целей

Замглавы Минцифры Шойтов: сотрудникам запретят использовать iPhone для служебных целей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министерство цифрового развития России (Минцфиры) запретит сотрудникам использовать смартфоны компании Apple для служебных целей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы министерства Александра Шойтова, приказ о запрете iPhone планируется подписать уже в ближайшие дни.

«Минцифры готовит соответствующий приказ. Ожидаем подписания на этой — на следующей неделе. Он касается самого Минцифры», — заявил Шойтов. Также замминистра отметил, что подобное решение предлагается и для организаций, подведомственных Минцифры.

Ранее стало известно, что использовать iPhone в служебных целях также запретят сотрудникам Минпромторга и подведоственных ему организаций. Запрет начнет действовать 17 июля.

В июне депутат Госдумы Алексей Чепа назвал возможным запрет продажи техники Apple в России. По его словам, сотрудники многих государственных структур уже отказались от их использования в работе.

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