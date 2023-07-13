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18:02, 13 июля 2023Мир

Байден предсказал последствия членства Украины в НАТО

Президент США: членство Украины в НАТО во время конфликта приведет к третьей мировой войне

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден предсказал последствия членства Украины в НАТО во время военного конфликта, передает ТАСС.

«Никто не вступает в НАТО во время войны: атака на страну НАТО приведет к участию в войне, в третьей мировой войне. Вопрос не в том, должны ли они вступать, а о том, когда они смогут вступить в НАТО», — заявил политик.

Ранее главы МИД стран альянса решили проверить готовность Киева к вступлению в блок. Ближайшая встреча глав внешнеполитических ведомств НАТО пройдет в ноябре и ожидается, что в этот же период пройдет и первый таскинг, объяснил президент Польши Анджей Дуда.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Вильнюсе. На Украине сообщили о разочаровании итогами саммита НАТО, поскольку Киев не получил официального приглашения в блок.

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    Анастасия Заикина
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