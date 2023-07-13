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16:44, 13 июля 2023Мир

Главы МИД НАТО проверят готовность Киева к вступлению в альянс в ноябре

Президент Польши Дуда заявил, что готовность Киева к вступлению в НАТО проверят в ноябре

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Подготовку Украины к вступлению в НАТО проверят в ноябре главы МИД Североатлантического альянса. Об этом рассказал в ходе заседания Совета национальной безопасности президент Польши Анджей Дуда, его цитирует РИА Новости.

По данным агентства, политик созвал Совбез с целью проинформировать его членов о результатах саммита альянса, который завершился в Вильнюсе в среду, 13 июля.

Дуда высказался относительно того, что Киев не смог добиться приглашения вступить в альянс, однако оговорился, что Украине и ее союзникам «удалось отвоевать другие элементы». По его словам, постулат сторонников позиции Киева состоял в том, что в отношении Украины «проводилась процедура таскинга, как говорят в НАТО, то есть оценки подготовки государства к вступлению в НАТО».

«Эту процедуру проводят министры иностранных дел. В итоговых документах саммита записано, что такой таскинг будет проводиться главами МИД», — уточнил он, добавив, что ближайшая встреча глав внешнеполитических ведомств НАТО пройдет в ноябре, и ожидается, что в этот же период пройдет и первый таскинг.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, Зеленский заявил, что все сомнения по поводу вступления Украины в альянс исчезли. Он подчеркнул, что впервые все союзники поддержали членство страны в альянсе, а большинство из них даже настаивает на этом.

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