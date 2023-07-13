Зеленский положительно оценил итоги саммита НАТО

Зеленский: после саммита НАТО пропали сомнения насчет членства Украины в альянсе

После саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, все сомнения по поводу вступления Украины в альянс исчезли. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, информируя об итогах мероприятия.

«Очень важно, что за эти два дня саммита мы сняли все сомнения и неясности по поводу того, будет ли Украина в НАТО. Будет!» — написал президент. Он подчеркнул, что впервые все союзники поддержали членство страны в альянсе, а большинство из них даже настаивает на этом. Кроме того, по словам Зеленского, в ходе саммита было принято решение усилить военную помощь Киеву.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сочла результаты прошедшего саммита НАТО разочаровывающими из-за отсутствия приглашения страны в альянс. При этом она указала, что НАТО остается для Украины наибольшей гарантией безопасности.