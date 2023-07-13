Молдавии предсказали сокращение населения вдвое за 50 лет

Демограф Саинсус заявил, что население Молдавии сократится вдвое за 50 лет

Население Молдавии за следующие 50 лет сократится вдвое, если динамика рождаемости и смертности сохранится в текущем виде. Об этом заявил демограф Валериу Саинсус в интервью «КП Молдова».

По словам специалиста, в последние 25 лет показатели смертности в республике существенно превышают показатели рождаемости. Он предсказал, что за следующие полвека коренное население страны будет замещено мигрантами, если демографическая ситуация не изменится.

«Это пространство может быть заселено другими народами в контексте, в котором мы находимся в веке миграции. В истории человеческой цивилизации не было незаселенных территорий, то же самое произойдет и с Республикой Молдовой», — полагает эксперт.

Ранее стало известно, что население Молдавии с начала 2023 года сократилось по меньшей мере на 100 тысяч человек. Сейчас в республике проживает около 2,4 миллиона граждан, тогда как до распада СССР — 4,6 миллиона.