Нацбюро статистики Молдавии: население страны сократилось на 100 тысяч с начала 2023 года

Население Молдавии уменьшилось на сто тысяч человек с начала 2023 года. Об этом сообщает Нацбюро статистики республики, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«На начало 2023 года в стране проживало чуть более 2,5 миллиона граждан, а в январе прошлого года — 2,6 миллиона», — сообщили в бюро. При этом за два года до распада СССР на молдавской территории проживало 4,3 миллиона человек.

Депутат правящей партии Молдавии Андриан Кептонар называет страну обезлюдевшей. По его словам, в городе Унгены 20 лет назад раньше проходили 5-6 дискотек, а сейчас на выходных собирается в лучшем случае несколько, передает Telegram-канал «Гений Карпат».

Ранее глава Министерства иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что Кишинев выполнил три из девяти рекомендаций, необходимых для вступления в Евросоюз. Три другие рекомендации, по его словам, выполнены наполовину, и правительство уже «начало внедрение» оставшихся трех.