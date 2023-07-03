Молдавия выполнила треть рекомендаций для вступления в Евросоюз

Глава МИД Молдавии Попеску: Кишинев выполнил треть рекомендаций для вступления в Евросоюз

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Нику Попеску сообщил, что Кишинев выполнил три из девяти рекомендаций, необходимых для вступления в Евросоюз. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что правительство более чем наполовину выполнило три другие рекомендации и «начало внедрение» оставшихся трех рекомендаций Еврокомиссии.

Ранее правительство Молдавии одобрило решение о выходе страны из Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Следом законопроект должен рассмотреть парламент республики.

Кишинев также денонсировал соглашение с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, а перед этим глава Минэкономразвития республики Дмитрий Алайба назвал выход страны из объединения неизбежным.