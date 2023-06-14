Молдавия раскрыла нюанс выхода из СНГ
В Молдавии, ранее изъявившей желание как можно скорее выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ), заявили о наличии нюанса денонсирования соглашения. Глава Минэкономразвития республики Дмитрий Алайба подчеркнул, что Кишинев намерен сохранить ряд соглашений, подписанных в рамках объединения, сообщает ТАСС.
«Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен, это несовместимо с членством в ЕС, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента — выбор народа Молдавии ясен», — заявил он.
При этом министр отметил, что власти хотят сохранить выгодные для экономики страны соглашения, которые ранее были подписаны в рамках СНГ, разорвав лишь те, которые являются неэффективными.
Ранее парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции Молдавии утвердила консультативные заключения по денонсации соглашений с Содружеством Независимых Государств о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стратегических вооруженных силах.