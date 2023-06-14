Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:16, 14 июня 2023Бывший СССР

Молдавия раскрыла нюанс выхода из СНГ

Молдавия при выходе из СНГ хочет сохранить выгодные для экономики страны соглашения

Фото: Pixabay

В Молдавии, ранее изъявившей желание как можно скорее выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ), заявили о наличии нюанса денонсирования соглашения. Глава Минэкономразвития республики Дмитрий Алайба подчеркнул, что Кишинев намерен сохранить ряд соглашений, подписанных в рамках объединения, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен, это несовместимо с членством в ЕС, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента — выбор народа Молдавии ясен», — заявил он.

При этом министр отметил, что власти хотят сохранить выгодные для экономики страны соглашения, которые ранее были подписаны в рамках СНГ, разорвав лишь те, которые являются неэффективными.

Ранее парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции Молдавии утвердила консультативные заключения по денонсации соглашений с Содружеством Независимых Государств о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стратегических вооруженных силах.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    «Не дождутся!» Соратник Кадырова, чеченский депутат Делимханов опроверг сообщения о ранении в зоне спецоперации
    В Британии усомнились в получении Украиной точных сроков по вступлению в НАТО
    Лепс и Басков пообещали заплатить миллион рублей за выведение из строя танка ВСУ
    Молдавия раскрыла нюанс выхода из СНГ
    В ЕС оценили возможность ввода войск НАТО на Украину
    Ювелирная компания Swarovski завершила уход из России
    Стало известно о влиянии Макрона на контракт Мбаппе
    Две школьницы утонули в Круглом пруду в Петергофе
    Польша может стать центром техобслуживания танков США и других союзников
    Кадыров заявил об успехах чеченских бойцов на марьинском направлении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.