Молдавия раскрыла нюанс выхода из СНГ

Молдавия при выходе из СНГ хочет сохранить выгодные для экономики страны соглашения

В Молдавии, ранее изъявившей желание как можно скорее выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ), заявили о наличии нюанса денонсирования соглашения. Глава Минэкономразвития республики Дмитрий Алайба подчеркнул, что Кишинев намерен сохранить ряд соглашений, подписанных в рамках объединения, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен, это несовместимо с членством в ЕС, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента — выбор народа Молдавии ясен», — заявил он.

При этом министр отметил, что власти хотят сохранить выгодные для экономики страны соглашения, которые ранее были подписаны в рамках СНГ, разорвав лишь те, которые являются неэффективными.

Ранее парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции Молдавии утвердила консультативные заключения по денонсации соглашений с Содружеством Независимых Государств о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стратегических вооруженных силах.