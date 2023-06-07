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11:06, 7 июня 2023Бывший СССР

Власти Молдавии решили денонсировать соглашения с СНГ

Парламент Молдавии решил денонсировать соглашения с СНГ о вооруженных силах и ЧС

Фото: РИА Новости

Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции Молдавии утвердила консультативные заключения по денонсации соглашений с Содружеством независимых государств (СНГ) о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и стратегических вооруженных силах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет денонсировано соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) о стратегических вооруженных силах от 30 декабря 1991 года», — сказано в заявлении властей. Уточняется, что выход из этого соглашения своевременный, так как Молдавия не владеет ядерным оружием, а сотрудничество в рамках объединения исключает взаимодействие в военно-политической сфере, упор делается на взаимодействие в экономике.

Кроме того, Кишинев планирует денонсировать соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. Отмечается, что документ был подписан в Минске в январе 1993 года.

Ранее молдавский президент Майя Санду выразила уверенность, что партнерство с СНГ невыгодно для граждан страны. По ее словам, в течение определенного времени правительство Молдавии анализировало отношения в рамках соглашений с содружеством. Политик добавила, что по итогу удалось собрать достаточно доказательств, чтобы прийти к выводу об отсутствии выгоды для населения.

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    Кристина Есикова
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