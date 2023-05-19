Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 19 мая 2023Бывший СССР

Молдавия назвала невыгодным партнерство с СНГ

Президент Санду назвала невыгодным партнерство с СНГ для жителей Молдавии

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду убеждена, что партнерство с Содружеством Независимых Государств (СНГ) невыгодно для граждан республики. Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova 1.

Санду отметила, что в течение определенного времени правительство Молдавии анализировало отношения в рамках соглашений с содружеством. В результате удалось собрать достаточно доказательств, чтобы прийти к выводу об отсутствии выгоды для молдаван. «А мы отталкиваемся от интересов граждан», — подчеркнула президент.

Ранее стало известно, что МВД Молдавии планирует отказаться от десяти «неподходящих» соглашений с СНГ.

17 мая молдавское правительство денонсировало два соглашения, подписанных в рамках СНГ, — об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов содружества, а также об общих условиях поставки товаров между организациями стран-членов объединения. Отмечается, что положение о денонсации договоров вступит в силу через 12 месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
G7 отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине
Молдавия назвала невыгодным партнерство с СНГ
Вооруженные полицейские устроили обыск в доме из-за детской игрушки
МИД России объяснил отказ посольству США в посещении Гершковича
На Западе усомнились в возможности удовлетворить потребности Украины в оружии
Москвич сделал незаконный ремонт и разозлил соседей
Доктор Мясников назвал комаров переносчиками смертельно опасных заболеваний
Грузинские депутаты подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией
Защита вора в законе Рашида Джамбульского обжаловала приговор
Перечислены пять помогающих принять решение о возвращении к бывшему вопросов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.