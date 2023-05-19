Молдавия назвала невыгодным партнерство с СНГ

Президент Санду назвала невыгодным партнерство с СНГ для жителей Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду убеждена, что партнерство с Содружеством Независимых Государств (СНГ) невыгодно для граждан республики. Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova 1.

Санду отметила, что в течение определенного времени правительство Молдавии анализировало отношения в рамках соглашений с содружеством. В результате удалось собрать достаточно доказательств, чтобы прийти к выводу об отсутствии выгоды для молдаван. «А мы отталкиваемся от интересов граждан», — подчеркнула президент.

Ранее стало известно, что МВД Молдавии планирует отказаться от десяти «неподходящих» соглашений с СНГ.

17 мая молдавское правительство денонсировало два соглашения, подписанных в рамках СНГ, — об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов содружества, а также об общих условиях поставки товаров между организациями стран-членов объединения. Отмечается, что положение о денонсации договоров вступит в силу через 12 месяцев.