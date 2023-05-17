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13:18, 17 мая 2023Бывший СССР

Молдавия вышла из двух соглашений СНГ

Правительство Молдавии денонсировало два соглашения, подписанных в рамках СНГ

Фото: Vadim Ghirda / AP

Правительство Молдавии денонсировало два соглашения, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) — об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов СНГ, а также об общих условиях поставки товаров между организациями стран-членов содружества. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра внутренних дел Анны Ревенко, соглашение об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ, подписанное в 1996 году, уже не актуально для Молдавии.

«Из-за того, что Украина также осуществляет выход из СНГ, понятие внешней границы с пространством СНГ также теряет свою актуальность», — заявила она.

Выход из второго соглашения власти объясняют тем, что «Молдавия исповедует принципы рыночной экономики, когда экономические агенты взаимодействуют друг с другом на основании индивидуальных контрактов без какого-либо вмешательства государства». Положения договора, считают в Кишиневе, устарели и не отвечают нынешним реалиям.

Отмечается, что положение о денонсации договоров вступит в силу через 12 месяцев.

Ранее власти Молдавии приняли решение покинуть Межпарламентскую ассамблею государств-участников Содружества независимых государств. В правящей партии республики объяснили это тем, что страна больше не имеет границ с СНГ.

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Алевтина Запольская
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