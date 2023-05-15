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09:57, 15 мая 2023Бывший СССР

Власти Молдавии решили выйти из межпарламентской ассамблеи СНГ

Глава правящей партии Молдавии Гросу заявил о решении властей страны покинуть МПА СНГ

Фото: Serghei Starus / Shutterstock / Fotodom

Власти Молдавии приняли решение покинуть Межпарламентскую ассамблею государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ), заявил глава правящей партии республики «Действие и солидарность» Игорь Гросу. Его слова приводит РИА Новости.

«В качестве председателя парламента, после многочисленных разговоров с народом, с представителями партии, с президентом и правительством сообщаю, что мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ», — сказал он, пообещав принять и дальнейшие шаги.

По его словам, такое решение в Кишиневе приняли из-за того, что республика не имеет границ с СНГ, а сама организация не помогла стране решить проблемы в экономике и урегулировать конфликт в Приднестровье.

В феврале 2023 года молдавские депутаты от «Действия и солидарности» проголосовали за отзыв представителя органа законодательной власти республики Иона Липчиу в межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств (СНГ). Свое решение они также аргументировали отсутствием эффективной работы структуры.

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Алевтина Запольская
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