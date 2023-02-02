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18:18, 2 февраля 2023Бывший СССР

Парламент Молдавии решил отозвать своего представителя в СНГ

Депутаты Молдавии проголосовали за отзыв представителя в межпарламентской ассамблее СНГ

Фото: Парламент Молдавии / Wikimedia

Молдавские депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» проголосовали за отзыв представителя органа законодательной власти республики Иона Липчиу в межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение отозвать Липчиу с постпреда в секретариате совета межпарламентской ассамблеи СНГ связано с тем, что нет эффективности работы этой структуры. И мы в прошлом году не были активны», — объяснила итоги голосования депутат «Действия и солидарности» Дойна Герман.

В конце ноября 2022 года глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску заявил, что страна не собирается покидать СНГ, при этом сохраняя курс на евроинтеграцию.

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Василий Мека
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