Парламент Молдавии решил отозвать своего представителя в СНГ

Депутаты Молдавии проголосовали за отзыв представителя в межпарламентской ассамблее СНГ

Молдавские депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» проголосовали за отзыв представителя органа законодательной власти республики Иона Липчиу в межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение отозвать Липчиу с постпреда в секретариате совета межпарламентской ассамблеи СНГ связано с тем, что нет эффективности работы этой структуры. И мы в прошлом году не были активны», — объяснила итоги голосования депутат «Действия и солидарности» Дойна Герман.

В конце ноября 2022 года глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску заявил, что страна не собирается покидать СНГ, при этом сохраняя курс на евроинтеграцию.