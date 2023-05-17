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18:55, 17 мая 2023Бывший СССР

Молдавия откажется от десяти соглашений с СНГ

МВД Молдавии сообщило, что планирует отказаться от десяти «неподходящих» соглашений с СНГ

Фото: Alexandru Panoiu / Wikimedia

МВД Молдавии планирует отказаться от десяти «неподходящих» соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила глава министерства Анна Ревенко, цитирует РИА Новости.

«Мы констатировали, что десять из них [соглашений] являются скорее стерильными и неподходящими, поэтому мы начали процедуру по денонсации», — сказала она. По словам Ревенко, была проведена проверка, результаты которой показали, что у МВД есть 32 соглашения о сотрудничестве с СНГ.

Министр уточнила, что после качественного анализа, учитывающего перспективы и риски указанных документов, власти приняли решение денонсировать их. Соглашения связаны с работой пограничных служб и урегулированием чрезвычайных ситуаций, добавила она.

17 мая молдавское правительство денонсировало два соглашения, подписанных в рамках СНГ — об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов содружества, а также об общих условиях поставки товаров между организациями стран-членов объединения. Отмечается, что положение о денонсации договоров вступит в силу через 12 месяцев.

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Кристина Есикова
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