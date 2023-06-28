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12:59, 28 июня 2023Бывший СССР

В Молдавии одобрили выход страны из Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Правительство Молдавии одобрило выход страны из Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Фото: VargaA / Wikimedia

Правительство Молдавии одобрило решение о выходе страны из Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, и теперь законопроект должен рассмотреть парламент республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее Кишинев денонсировал соглашение с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера.

14 июня глава Минэкономразвития республики Дмитрий Алайба назвал выход страны из объединения неизбежным. «Это несовместимо с членством в Евросоюзе, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента — выбор народа Молдавии ясен», — заявил он.

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    Алевтина Запольская
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