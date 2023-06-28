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12:13, 28 июня 2023Бывший СССР

Молдавия вышла из соглашения СНГ о ликвидации последствий ЧС

Власти Молдавии денонсировали соглашение с СНГ о предупреждении и ликвидации ЧС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Молдавии денонсировали соглашение с Содружеством независимых государств (СНГ) о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

«Денонсация соглашения происходит в результате минимального взаимодействия по данному сегменту сотрудничества. Документ не применяется и не соответствует реалиям», — заявили в ведомстве.

Изначально документ был подписан в Минске 22 января 1993 года. Позднее, 30 октября 2015 года, в Душанбе в него были внесены изменения.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для граждан республики. Власти страны планируют отказаться от 10 «неподходящих» соглашений с содружеством.

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    Алевтина Запольская
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