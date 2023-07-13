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11:05, 13 июля 2023Среда обитания

В Москве почти вдвое подешевел один тип недвижимости

Restate: коттеджи и дачи в Москве подешевели на 37 миллионов рублей

Фото: Darya Popova / Unsplash

За первое полугодие 2023 года в Москве почти вдвое подешевели коттеджи и дачи. О динамике стоимости этого типа недвижимости говорится в материалах компании Restate, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в столице, включая Новую Москву, коттеджи и дачи стали стоить меньше на 37 миллионов рублей. В среднем подобный объект обойдется теперь в 35,6 миллиона рублей. За такую цену можно приобрести семикомнатный коттедж в 200 квадратных метров в Новой Москве.

На второй строчке расположился Челябинск, где объекты потеряли в цене 40 процентов. Средняя стоимость лота понизилась до 4,2 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнул Сочи — коттеджи и дачи в курортном городе подешевели на 27 процентов. Цены на частные дома сильно снизились в Перми (на 22 процента) и Екатеринбурге (на 18 процентов).

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» заявили, что самые дорогие загородные дома в России продаются в Московской области. По итогам второго квартала 2023 года средняя стоимость загородной недвижимости в регионе составила 7,5 миллиона рублей.

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    Нина Ташевская
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