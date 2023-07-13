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19:18, 13 июля 2023Среда обитания

Россиянин превратил свою квартиру в свалку и позвал бомжей

Житель Ульяновска завалил свою квартиру мусором и позвал бомжей

Фото: Cтраница Андрея Седова во «ВКонтакте»

Житель Ульяновска завалил свою квартиру мусором и позвал бомжей. О том, что россиянин превратил жилье в свалку, сообщает портал Mosaica.ru.

Соседи мужчины, проживающего в многоквартирном доме в Заволжском районе, обратились к депутату Заксобрания Ульяновской области Андрею Седову с просьбой помочь решить проблему. По их словам, складирующий мусор жилец имеет психическое расстройство. Он собирает отходы с контейнерных площадок и регулярно устраивает у себя встречи с бездомными.

Седов отметил, что жильцы дома неоднократно обращались в различные инстанции, однако реакции не последовало. «Регулярно людям приходится вызывать в опасную квартиру представителей полиции, МЧС и других служб, потому что риск возникновения пожара, взрыва газа и прочих чрезвычайных происшествий достаточно велик», — добавил депутат.

Седов разрабатывает план по решению проблемы. Он считает, что к делу нужно привлечь психиатров, полицию, паспортный стол, газовые службы и другие структуры.

В июне жительницу Владимирской области выселили из жилья из-за большого скопления мусора. С иском обратились местные чиновники. Выяснилось, что женщина жила в квартире незаконно — у нее истекли сроки договора социального найма и регистрации.

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    Александра Качан
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