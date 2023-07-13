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03:03, 13 июля 2023Силовые структуры

Высокопоставленных наркологов обвинили в крупном мошенничестве

«Ъ»: высокопоставленных наркологов обвинили хищении бюджетных средств

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего президента ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы» Евгения Брюна, вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и их предполагаемых сообщников. Об этом сообщает «Коммерсант».

Наркологи обвиняются в хищении бюджетных средств при закупках тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости, в том числе для лиц, претендующих на получение водительских удостоверений, по завышенным ценам. Нанесенный бюджету ущерб, по данным следствия, составил 138 миллионов рублей.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Сначала им инкриминировали хищение 20 миллионов рублей, однако вскоре к уголовной ответственности были привлечены еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла почти в семь раз.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 20 августа бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества по делу о хищении денег, выделенных на нужды участников специальной военной операции (СВО).

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    Екатерина Подвигина
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