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11:59, 7 июля 2023Силовые структуры

Российского чиновника арестовали по обвинению в хищении денег на нужды СВО

В Ставрополе суд арестовал чиновника, обвиненного в хищении 76 млн руб. на нужды СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 20 августа бывшего председателя краевого комитета по делам национальностей и казачества по делу о хищении денег, выделенных на нужды участников специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чиновника обвиняют в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в 2022 году он, занимая место на госслужбе, заключил с предпринимателями контракты на покупку товаров для обеспечения нужд участников СВО по завышенным ценам. Разница между реальной и указанной в контрактах суммой составила более 76 миллионов рублей. Деньги чиновник и его подельники похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Фамилию в суде не раскрыли, однако, по данным РИА Новости, в 2022 году председателем комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества был Александр Писаренко.

Ранее сообщалось об аресте подозреваемого в мошенничестве гендиректора концерна «Автоматика» Андрея Моторко.

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    Илона Палей
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