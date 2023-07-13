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16:20, 13 июля 2023Экономика

У россиян пообещали не отбирать ввезенные из Киргизии иномарки

ФТС пообещали не конфисковать ввезенные с занижением таможенной стоимости автомобили

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) пообещала не изымать ввезенные через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Киргизию, иномарки, даже если ее задекларировали по заниженной стоимости. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

В ФТС обратили внимание на то, что в последнее время фиксируются факты, когда в некоторых странах ЕАЭС иномарки декларируются с занижением их стоимости. Ответственность за достоверность заявленных сведений несет декларант — тот, кто оформлял автомобиль при ввозе в Киргизию или другую страну ЕАЭС, напомнили в ФТС.

Россияне могут свободно перемещаться по территории ЕАЭС на автомобиле, зарегистрированном в Союзе, напомнили в ФТС. Там добавили, что в России за эти машины необходимо заплатить утильсбор. Если таможенная служба выявит случаи занижения стоимости, то передаст данные страну, через которую был ввезен автомобиль, для организации постконтроля.

Ранее эксперт Совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты Вильгельмина Шавшина заявила, что завезенные по заниженной стоимости из Армении или Киргизии автомобили могут конфисковать. Это произойдет, если будет возбуждено административное дело по статье 16.21 КоАП РФ («Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка»).

ФТС 12 июля сообщала о выявлении махинаций с декларируемой стоимостью ввозимых через страны ЕАЭС автомобилей. Недоплаченные суммы пообещали взыскивать с декларантов в странах, где приобретались машины.

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    Мария Черкасова
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