Windows 11 запустили на рекордно слабом компьютере

Блогер NTDEV запустил Windows 11 на ПК, имеющем 176 мегабайт оперативной памяти

Блогеру под ником NTDEV удалось запустить актуальную ОС Microsoft на рекордно слабом компьютере. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале автора.

По словам энтузиаста, он пытался выяснить возможности Windows 11. В ходе эксперимента автор смог установить и запустить операционную систему на ПК, который имел всего 176 мегабайт оперативной памяти. Согласно рекомендациям Microsoft, для корректной работы системы необходимо не менее 4 гигабайт оперативной памяти. Судя по всему, это новый рекорд для Windows 11.

«Что ж, на данный момент, похоже, что 176 мегабайт — это самый низкий уровень, который мы могли бы достичь при запуске Windows 11», — отметил NTDEV. По его словам, в ходе подготовки к эксперименту он использовал облегченную сборку Tiny11, процессор Ryzen 7 5800HS и упрощенную версию жесткого диска.

По словам Twiiter-блогера XenoPanther, полученные NTDEV результаты впечатляют. Автор, которому принадлежал предыдущий рекорд по запуску Windows 11 на слабом ПК, отметил, что систему возможно открыть даже на компьютере с 96 мегабайтами оперативной памяти, но тогда ОС будет невозможно пользоваться.

В начале февраля блогеру XenoPanther удалось запустить Windows 11 на компьютере, имеющем всего 196 мегабайт оперативной памяти. По словам автора, система настолько сильно тормозила, что на загрузку встроенного «Диспетчера задач» ушло 15 минут.