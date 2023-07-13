Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:43, 13 июля 2023Бывший СССР

Украинский посол не увидел в Германии признаков усталости от конфликта

Посол Украины в ФРГ Макеев заявил, что не видит в Германии усталости от конфликта

Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев заявил, что не видит в Германии признаков усталости от конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в первые дни пребывания в Берлине его предупреждали об уменьшении солидарности и усталости людей от боевых действий. В то же время он подчеркнул, что сам он не увидел подобного. Макеев добавил, что если люди где-то и устали от конфликта, то на Украине.

Ранее обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что европейцы уже устали от финансирования Украины. Кроме того, он выразил сомнения в том, что жители европейских стран станут сражаться с Россией, «если НАТО вступит в реальную войну с Москвой». Журналист заявил, что среди членов блока только США готовы к подобному противостоянию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали примерные сроки рассмотрения проекта о призывном возрасте

    Следователи прокомментировали расследование по найденному в Белом доме кокаину

    МОК рассказал о найденной золотой середине в вопросе допуска россиян на турниры

    Украинский посол не увидел в Германии признаков усталости от конфликта

    Президент Финляндии высказался о возможном размещении базы США

    Семья 100-летней женщины раскрыла секрет ее долгой жизни

    Названы причины ночного голода и способы избавиться от него

    Шольц заявил о нежелании пойти с Путиным в поход по Альпам

    В турецкой провинции произошло землетрясение

    Захарова рассказала об ответе РФ в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости