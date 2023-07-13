Украинский посол не увидел в Германии признаков усталости от конфликта

Посол Украины в ФРГ Макеев заявил, что не видит в Германии усталости от конфликта

Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев заявил, что не видит в Германии признаков усталости от конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в первые дни пребывания в Берлине его предупреждали об уменьшении солидарности и усталости людей от боевых действий. В то же время он подчеркнул, что сам он не увидел подобного. Макеев добавил, что если люди где-то и устали от конфликта, то на Украине.

Ранее обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что европейцы уже устали от финансирования Украины. Кроме того, он выразил сомнения в том, что жители европейских стран станут сражаться с Россией, «если НАТО вступит в реальную войну с Москвой». Журналист заявил, что среди членов блока только США готовы к подобному противостоянию.