AC: Европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться против России

Европейцы уже устали от финансирования Украины и не будут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией. Об этом в своей колонке написал обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу.

По словам журналиста, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в Штаты приезжали европейские политики, поддерживающие вступление Украины в альянс. Бэндоу удалось с ними пообщаться. После нескольких встреч журналист пришел к выводу, что никто в Европе не готов вступить в прямой конфликт с Россией.

«Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи», — отметил обозреватель.

По словам Бэндоу, он сомневается в том, что жители европейских стран станут сражаться с Россией, «если НАТО вступит в реальную войну с Москвой».

Журналист заявил, что среди членов блока только США готовы к подобному противостоянию. Однако в Вашингтоне понимают, что столкновение с Россией сопрягается с угрозой ядерной войны.

16 июня во время выступления на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия со стороны Москвы возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности государства, независимости и суверенитету. В то же время он отметил, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.

В свою очередь, президент США Джо Байден признался, что боится того, что Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие. При этом политик ранее заявлял, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии является безответственным.

