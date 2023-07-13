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13:25, 13 июля 2023Культура

Народную артистку РСФСР Марину Неелову госпитализировали в тяжелом состоянии

Народную артистку РСФСР Марину Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Народную артистку РСФСР Марину Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в начале июля актриса обратилась в несколько клиник из-за сильных болей в животе. После этого Неелову положили в медицинское учреждение — у звезды советского кино нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Врачи диагностировали артистке неинфекционный гастроэнтерит и колит.

Позже у актрисы выявили новообразование в кишечнике, сейчас она находится под постоянным наблюдением докторов. Сообщается, что все спектакли с участием артистки в московском театре «Современник» отменены.

Марина Неелова — советская и российская актриса, снимавшаяся в таких фильмах, как «Осенний марафон», «Ты у меня одна», «Старая, старая сказка» и многих других.

Ранее американская певица Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам.

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    Анастасия Астахова
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