Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:13, 10 июля 2023Культура

Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам

Певица Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам
Мадонна

Мадонна. Фото: Neil Hall / Reuters

Американская певица Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певица выразила надежду, что сможет начать запланированный ранее юбилейный мировой тур в октябре в Европе. По ее словам, летние концерты в США и Канаде будут перенесены.

Мадонна поблагодарила поклонников и пообещала как можно скорее вернуться. «Сейчас главное — мое здоровье. Главное — это набраться сил», — подчеркнула она.

28 июня стало известно, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. По словам менеджера певицы Гая Озри, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Позже TMZ сообщало, что восстановление здоровья артистки протекает медленнее, чем планировалось изначально.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

    Названы вероятные сроки одобрения Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

    В России рекордно выросли цены на лук

    В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

    Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам

    В Белом доме рассказали о реакции Байдена на позицию Турции по Швеции

    Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе

    В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком

    Тарасова оценила решение российского фигуриста-чемпиона приостановить карьеру

    В Киеве отказались от гарантий безопасности вместо вступления в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости