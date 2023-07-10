Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам

Певица Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам

Американская певица Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певица выразила надежду, что сможет начать запланированный ранее юбилейный мировой тур в октябре в Европе. По ее словам, летние концерты в США и Канаде будут перенесены.

Мадонна поблагодарила поклонников и пообещала как можно скорее вернуться. «Сейчас главное — мое здоровье. Главное — это набраться сил», — подчеркнула она.

28 июня стало известно, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. По словам менеджера певицы Гая Озри, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Позже TMZ сообщало, что восстановление здоровья артистки протекает медленнее, чем планировалось изначально.

