Появились новые подробности о состоянии Мадонны после выписки из больницы

TMZ: источники сообщили о слабости и усталости Мадонны после выписки из больницы

Появились новые подробности о состоянии 64-летней американской певицы Мадонны после выписки из больницы. Об этом сообщает TMZ.

Источники рассказали, что исполнительница выглядит слабой и очень уставшей, а большую часть времени дома проводит в постели. Отмечается, что восстановление здоровья артистки протекает медленнее, чем планировалось изначально.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что Мадонна все еще надеется полностью выздороветь к началу своего мирового турне под названием Celebration, первое выступление в рамках которого запланировано на 15 июля в Ванкувере, однако менеджер исполнительницы ранее заявлял, что мероприятие переносится на неопределенный срок.

28 июня стало известно, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. По словам менеджера певицы Гай Озри, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.