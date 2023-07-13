Российский врач раскрыла причины застоя веса при похудении

Нутрициолог Стрельникова назвала неверный режим питания причиной застоя веса при похудении

Российский врач-нутрициолог, специалист направления фитнес-тестирования сети клубов XFIT Екатерина Стрельникова раскрыла причины застоя веса при похудении. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Специалист рассказала, что многие люди неверно соблюдают так называемый режим питания. Их дневной рацион состоит из одного-двух полноценных приемов пищи, после чего они прибегают к перекусам в виде хлебобулочных изделий и десертов.

Кроме того, медик обратила внимание на уровень физической активности. По ее наблюдениям, некоторые россияне часто жалуются на застой веса при трех полноценных приемах пиши и ограничении себя в сладком и других запрещенных продуктах. В то же время они ходят на тренировки два-три раза в неделю, но проводят много часов за работой в офисе или дома удаленно. «Вывод простой: либо увеличивайте свою ежедневную физическую активность, либо ешьте действительно мало и исключительно правильные полезные блюда», — заявила она.

Помимо прочего, рекомендуется присмотреться к продуктам питания и исключить фастфуд, сладости, полуфабрикаты, соусы, маринады и готовые блюда. «Современные продукты питания — это больше про "быстро и удобно", чем про "здоровье и красивое тело"», — объяснила Стрельникова.

В случае, если не удается избавиться от лишних килограммов, следует обратиться за помощью к эндокринологу, который поможет исключить или подтвердить проблемы с гормональной системой.

Ранее врач-диетолог Дарья Гудкова назвала россиянкам старше 40 лет еду для поддержания идеальной фигуры. В первую очередь эксперт призвала добавить в ежедневный рацион курицу, рыбу, говядину, тофу, яйца, бобовые, а также молоко, творог и натуральный йогурт.