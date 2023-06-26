Россиянкам назвали еду для сжигания жира

Терапевт Екатерина Ладыгина посоветовала россиянкам есть руколу для сжигания жира

Врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования сети спортивных клубов XFIT Екатерина Ладыгина назвала россиянкам еду для сжигания жира. Соответствующий комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 26 июня.

По мнению доктора, в рацион, особенно летом, необходимо включить имбирь и грейпфрут, который можно запекать в духовке. «Добавьте к нему корицу и немного стевии. Таким образом вы получите прекрасный десерт, с которым вы не только сохраните свою фигуру, но и похудеете», — объяснила она и отметила, что из упомянутых продуктов можно делать низкокалорийные лимонады.

Кроме того, собеседница издания посоветовала после каждого приема пищи есть руколу, поскольку она помогает улучшить пищеварение. «Данная горькая зелень борется с вредными микробами, является источником витамина C и К, а также ускоряет процесс жиросжигания», — сказала она.

В заключение Ладыгина порекомендовала обратить внимание на зеленый чай, компоненты которого защищают кожу от ультрафиолетового излучения и способствуют похудению.

Ранее нутрициолог Дарья Гудкова назвала россиянкам старше 40 лет еду для поддержания идеальной фигуры. В первую очередь эксперт призвала добавить в ежедневный рацион курицу, рыбу, говядину, тофу, яйца, бобовые, а также молоко, творог и натуральный йогурт. Кроме того, медик посоветовала включить продукты с содержанием кальция и витамина D, который присутствует, в частности, в сельди, лососе, печени трески, рыбьем жире и желтках яиц.