США заявили о получении Украиной кассетных боеприпасов от других стран

Пентагон: Украина получила кассетные боеприпасы не только от США

Украина получила кассетные боеприпасы не только от Соединенных Штатов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Как утверждают в американском оборонном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили снаряды данного типа и от других стран. Директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс подчеркнул, что боеприпасы уже доставили на Украину.

О решении передать Киеву кассетные боеприпасы США объявили 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента США Джо Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) быстрее «освободить» потерянные территории.

В свою очередь, в России раскритиковали решение Вашингтона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что применение ВСУ кассетных боеприпасов вынудит Россию принимать контрмеры. Он также уточнил, что решение о выборе контрмер относится к прерогативе Минобороны.