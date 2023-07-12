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12:35, 12 июля 2023Россия

В Кремле пообещали ответ в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

Песков: Россию вынудят принять контрмеры из-за поставок кассетных боеприпасов на Украину

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, вероятное применение ВСУ кассетных боеприпасов поменяет текущую ситуацию. Однако какие именно меры будет принимать Москва представитель Кремля не уточнил, заявив, что это прерогатива Минобороны.

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Ранее США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Затем глава Минобороны страны Сергей Шойгу заявил, что Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине (СВО). Он также отметил, что ни Москва, ни Вашингтон, ни Киев не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам.

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    Никита Абрамов
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