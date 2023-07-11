Шойгу порассуждал о воздерживании России от применения кассетных боеприпасов

Шойгу заявил, что Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе СВО

Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина не будет вести учет использования кассетных боеприпасов и не будут придерживаться строгих принципов использования таких бомб.