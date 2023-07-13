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20:08, 13 июля 2023Путешествия

Психолог рассказала о способах вернуться из отпуска отдохнувшим

Психолог Игонина посоветовала туристам приостановить рабочий процесс перед отпуском

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российским туристам рассказали о способах вернуться из отпуска максимально отдохнувшим. Свои советы путешественникам дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, если отдых семейный, в первую очередь надо заранее обговорить пожелания каждого человека. Это может предотвратить конфликты во время поездки. Кроме того, она посоветовала не пытаться посетить как можно больше достопримечательностей, чтобы не вгонять себя в жесткие рамки.

На ментальное здоровье во время отдыха может повлиять и рабочий процесс, который человек не приостановил вовремя. Так, объяснила психолог, рабочие чаты лучше отключить на время поездки.

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«Откажитесь от задачи заранее просчитать идеальный отпуск: попытки предусмотреть все форс-мажоры и сложности могут спровоцировать тревогу и ненужные переживания. В некоторых случаях лучше положиться на способность действовать по обстоятельствам», — заключила Игонина.

Ранее российские путешественники назвали самой раздражающей привычкой туристов в отпуске склонность оставлять за собой мусор. Кроме того, в антирейтинге оказались компании, которые шумят за стеной в номере отеля.

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    Зарина Дзагоева
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