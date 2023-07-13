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08:40, 13 июля 2023Бывший СССР

Российский боец рассказал об уничтожении его группой более полусотни военных ВСУ

Российский боец-разведчик Метис заявил, что его группа уничтожила более 50 военных ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Группа из десяти российских разведчиков Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе одного боя ликвидировала более 50 украинских военных. Об этом рассказал командир разведроты с позывным Метис, передает РИА Новости.

Он пояснил, что его группа обнаружила противника в большом количестве и после оценки ситуации решила принять бой без поддержки артиллерии. «В итоге уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника. Оставшаяся часть противника обратилась в бегство. Нас было 10 человек», — заявил боец.

После боя Метис было присвоено звание Героя России, остальных разведчиков наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Ранее командир взвода ВДВ с позывным Замир рассказал об отражении атаки противника. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили так называемый накат — наступление на позиции первой полосы обороны, которую держит наша 106-я дивизия ВДВ. Они активно применяли ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня. Наши ребята выстояли, противник был отброшен», — сказал он и добавил, что в настоящее время наблюдается небольшое затишье.

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    Марина Совина
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