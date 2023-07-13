Стюардесса осталась с торчащей наружу костью из-за сильной турбулентности

WFLA: пассажиры и экипаж Allegiant Air получили серьезные травмы во время турбулентности

Пассажиры и члены экипажа авиакомпании Allegiant Air получили серьезные травмы во время сильной турбулентности. Об этом сообщает WFLA.

Уточняется, что самолет следовал из Флориды в Северную Каролину. На борту находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа. Когда самолет резко снизил высоту, путешественников подбросило до потолка, у одной стюардессы оказалась сломана лодыжка, кость торчала наружу.

Оказавшиеся на борту медики пытались оказать первую помощь всем пострадавшим. Как только самолет приземлился в пункте назначения, к нему подъехала скорая помощь. Врачи вынесли несколько человек на носилках.

Авиакомпания проводит расследование в связи со случившимся.

Ранее бывший старший бортпроводник авиакомпании Emirates рассказал о самом страшном опыте во время турбулентности. Он поделился с изданием Daily Mail историей о том, как ему пришлось успокаивать высокого мускулистого экс-солдата, у которого случилась паническая атака из-за болтанки во время полета.