На ВДНХ в Москве откроется новый павильон

Собянин сообщил о скором открытии нового уникального павильона об атомной энергии на ВДНХ

В Москве на ВДНХ появится новый павильон, посвященный атомной энергии. О его скором открытии сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Он станет самым современным научно-технологическим выставочным комплексом в мире, рассказывающим про историю и новейшие достижения атомной отрасли, а также культурно-образовательной площадкой», — рассказал глава города.

Павильон станет уникальным архитектурным объектом, состоящим из четырех наземных и трех подземных этажей. Его стеклянный фасад будут использовать как гигантскую витрину для инсталляций, а на крыше появится ресторан с террасой и витражным остеклением.

Экспозицию разделят на несколько зон — «Советский атомный проект», «Время первых» и «Современная атомная промышленность». Кроме того, в павильоне появится интерактивный этаж для детей «Атомариум», где будут показывать лабораторные эксперименты.

В выставочном комплексе площадью около 25 тысяч квадратных метров одновременно смогут находиться до 2100 человек. Строительство «Атома» подходит к завершению, его открытие запланировано на ноябрь.

Ранее Собянин сообщил, что Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ стал одним из самых популярных в столице. За год работы его посетили более 240 тысяч гостей.