В резиденцию Макрона пришло письмо с частью человеческого тела

Valeurs Actuelles: в Елисейский дворец в Париже пришло письмо с человеческим пальцем

Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец, который является официальной резиденцией президента Франции в Париже. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles.

Уточняется, что служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец. Инцидент произошел 9-10 июля, в преддверии национального праздника День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.

От кого это письмо и с какой целью оно было отправлено, не уточняется. Однако отдельно указывается, что палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.

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