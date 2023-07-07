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16:49, 7 июля 2023Из жизни

Мужчина за час нашел автора брошенного в океан 35 лет назад послания в бутылке

Житель Норвегии нашел на пляже брошенное в океан 35 лет назад письмо от девочки из Канады

Фото: underworld / Shutterstock / Fotodom

Житель Норвегии нашел на пляже острова Серейя брошенную в океан 35 лет назад пластиковую бутылку с запиской внутри и за час сумел разыскать отправительницу при помощи соцсетей. Об этом сообщает Saltwire.

Трим Лихе Хагем участвовал в проекте по сбору мусора на пляже, когда его коллега Эли Лиллис обнаружил пластиковую бутылку с запиской внутри. Письмо хорошо сохранилось и было датировано 3 октября 1988 года. В нем девочка по имени Дженнифер рассказала, что ей восемь лет, и она учится в начальной школе в городе Маунт-Перл на канадском острове Ньюфаундленд. Девочка просила нашедшего бутылку написать ей ответ.

Всего через час после публикации поста о находке в соцсетях норвежцы разыскали автора послания — Дженнифер Будро. Теперь она работает инженером и живет в городе Сент-Джонс. Будро призналась, что была потрясена, когда увидела свое письмо, и рассказала, что они с классом отправляли эти письма в рамках школьного проекта.

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Она добавила, что послания двоих из ее одноклассников были найдены через год после того, как они бросили бутылки в океан. Свое письмо она уже и не рассчитывала когда-либо увидеть.

Хагем планирует переслать письмо Будро по почте, как только вернется домой в Осло. Женщина хочет повесить его на стену в рамке.

Ранее сообщалось, что отец и сын отправились охотиться на белух вблизи инуитской деревни Акуливик в канадской провинции Квебек и нашли отправленное 30 лет назад послание в бутылке. Охотники разыскали отправившую его женщину в соцсети.

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    Алиса Дмитриева
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