Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:49, 13 июля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали три возможных исхода военных действий

Подоляк назвал один позитивный и два негативных исхода окончания СВО для Украины

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Украина имеет три возможных исхода окончания специальной военной операции (СВО), один из которых можно назвать позитивным. Об этом рассказал советник главы офиса президента республики Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Первый: мы выиграли и таким образом есть государство Украина, которое будет доминировать в регионе в полном объеме и соответственно иметь очень четкие партнерские отношения. Сможет модернизировать армию и иметь эффективную армию», — сказал Подоляк.

Вторые два исхода он не считает позитивными. В случае поражения в военных действиях Украина, по словам Подоляка, исчезнет в течение нескольких лет. При еще одном негативном сценарии появятся линия разграничения и «Минск-3», и Украина будет исчезать еще медленнее.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разделяет многие мирные предложения партнеров, но подчеркнул, что Киев не готов идти ни на какую форму деэскалации.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Слухи о нахождении Суровикина в СИЗО опровергли

    Мальчик выпил в жару шесть бутылок воды и попал в больницу с водным отравлением

    Драка у бара в центре Москвы попала на видео

    Лавров отозвался о характере главы НАТО

    Российские работодатели пожаловались на подготовку студентов в вузах

    Турчак назвал политическим шоу публикацию заявления генерала «Спартака»

    Лариса Долина появилась на публике в прозрачном наряде

    В офисе Зеленского назвали три возможных исхода военных действий

    Стало известно о намерении 16-летней российской теннисистки сменить гражданство

    Задержание сотрудниками ФСБ трансгендера за финансирование ВСУ попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости