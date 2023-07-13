В офисе Зеленского назвали три возможных исхода военных действий

Подоляк назвал один позитивный и два негативных исхода окончания СВО для Украины

Украина имеет три возможных исхода окончания специальной военной операции (СВО), один из которых можно назвать позитивным. Об этом рассказал советник главы офиса президента республики Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Первый: мы выиграли и таким образом есть государство Украина, которое будет доминировать в регионе в полном объеме и соответственно иметь очень четкие партнерские отношения. Сможет модернизировать армию и иметь эффективную армию», — сказал Подоляк.

Вторые два исхода он не считает позитивными. В случае поражения в военных действиях Украина, по словам Подоляка, исчезнет в течение нескольких лет. При еще одном негативном сценарии появятся линия разграничения и «Минск-3», и Украина будет исчезать еще медленнее.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разделяет многие мирные предложения партнеров, но подчеркнул, что Киев не готов идти ни на какую форму деэскалации.