Мужчина с ножом похитил двух российских подростков и попытался вывезти их в лес

В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков, связал их и пытался вывезти в лес

В районе села Малое Козино Нижегородской области неизвестный похитил двух подростков и попытался увезти их в лес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина подъехал на машине к двум несовершеннолетним и, угрожая ножом, заставил сесть в машину, после чего поехал в направлении леса. Однако по пути автомобиль завяз в грязи. Мужчина связал руки и ноги похищенным подросткам и сбежал. Потерпевшие смогли самостоятельно добраться до села, где люди вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «г», «д», «ж» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц») УК РФ. Подозреваемый установлен, его разыскивают.

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