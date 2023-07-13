Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:20, 13 июля 2023Силовые структуры

Мужчина с ножом похитил двух российских подростков и попытался вывезти их в лес

В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков, связал их и пытался вывезти в лес

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В районе села Малое Козино Нижегородской области неизвестный похитил двух подростков и попытался увезти их в лес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина подъехал на машине к двум несовершеннолетним и, угрожая ножом, заставил сесть в машину, после чего поехал в направлении леса. Однако по пути автомобиль завяз в грязи. Мужчина связал руки и ноги похищенным подросткам и сбежал. Потерпевшие смогли самостоятельно добраться до села, где люди вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «г», «д», «ж» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц») УК РФ. Подозреваемый установлен, его разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело против матери и любовника, которые заставляли дочь снимать их секс.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Актеры Голливуда начинают самую масштабную забастовку в истории. Что заставило 160 тысяч актеров пойти на крайний шаг?

    Приземленный пограничниками дрон ВСУ взорвался в российском регионе

    Дело о покушении возбудили после подрыва мопеда в Феодосии

    38-летняя Ольга Серябкина поделилась фотографиями в нижнем белье на кухне

    Названы опасность и польза низких доз алкоголя

    Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

    Врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов

    Главы МИД НАТО проверят готовность Киева к вступлению в альянс в ноябре

    Эксперт дал совет по повышению эффективности жиросжигающих тренировок

    Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в американских СМИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости