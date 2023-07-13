Раскрыты интересы Польши на Украине

«Известия»: Варшава стремится к разделу Украины, однако есть ряд препятствий

Польша хочет добиться раздела Украины, стремясь вернуть свои «исторические территории». Об этом говорится в материале «Известий».

Как напомнило издание, польский президент Анджей Дуда заявлял о возможности размещения войск на украинской территории в качестве миротворческого контингента. При этом он уточнил, что это станет возможным только после переговоров Москвы и Киева. В статье отмечается, что в Польше считают Украину «несостоявшимся государством», которое исчерпало запас прочности, полученный во времена СССР. Учитывая это, по мнению Варшавы, сейчас у нее есть возможность вернуть свои «исторические территории».

Несмотря на то, что о своих намерениях польские власти никогда не объявляли официально, рано или поздно они предпримут попытки присоединить западные регионы Украины, пишет газета. «Польша никогда не откажется от претензий на эти территории. Европа же на тему польских амбиций хранит молчание, наблюдая за развитием событий», — приводят «Известия» слова старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН, эксперта Валдайского клуба Дмитрия Офицерова-Бельского.

Все осложняется настроем поляков, часть из которых не готова забыть об истории польско-украинских отношений, сказано в материале. Они критикуют власти страны из-за неспособности добиться извинений от Киева за Волынскую резню, несмотря на предоставление ему многомиллиардной поддержки. «Таким образом, стратегия правительства Дуды на раздел Украины будет иметь успех только при совпадении целого ряда внешних обстоятельств, ни на одно из которых Польша по-настоящему повлиять не в состоянии», — резюмируют «Известия».

Ранее поляки организовали акцию против поддержки Украины под названием «Воскресенье расплаты». В частности, участники акции призвали прекратить поставки оружия Киеву через территорию Польши.