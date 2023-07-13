Для российских школьников создадут портал психологической помощи

Минпросвещения России: для школьников создадут портал психологической помощи

Минпросвещения России создает онлайн-портал, на котором школьники смогут получить помощь от профессиональных психологов. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова передает ТАСС.

Отмечается, что платформа позволит детям рассказать специалистам о проблемах, которые они не могут доверить своим друзьям и близким. «Не всегда школьник со своими проблемами — мы все помним себя, — может поговорить с родителями и со сверстниками. Зачастую нужен внешний человек, с кем можно поделиться той или иной проблемой. Потому что, если проблемой не поделиться, она потом накапливается и может проявиться деструктивно», — прокомментировал Кравцов.

От добавил, что портал начнет работу в конце лета. Консультации будут проходить в закрытом режиме. Также известно, что в разработке сервиса совместно с Минпросвещения принимает участие Московский психолого-педагогический университет.

В июне в парках Казани начали проводить бесплатные сессии с психологами. Подобные консультации проходят каждую неделю по средам с 15:00 до 19:00.