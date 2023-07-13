Российские следователи рассказали о новых преступлениях украинских военных

СК сообщил о расследовании пыток российских пленных со стороны ВСУ

Российские следователи приступили к расследованию новых фактов преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, ВСУ подвергли обстрелу поселок Теткино в Курской области, что привело к разрушению двух домов. Также от жителей города Васильевка в Запорожской области стало известно об угрозах со стороны украинских военных зайти в населенный пункт и учинить расправу. Кроме того, вернувшийся из плена российский военный рассказал, как его избивали и пытали током ради забавы.

В СКР пообещали, что всем указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка.

10 июля в СКР доложили об использовании ВСУ российских пленных для разминирования.