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08:56, 13 июля 2023Мир

Северокорейский студент пропал в Хабаровске

Российские власти разыскивают северокорейского студента, пропавшего в Хабаровске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российские власти разыскивают 25-летнего северокорейского студента Ким Тхэ Суна, пропавшего 8 июля в Хабаровске. Об этом сообщает Radio Free Asia (внесено Минюстом в реестр иноагентов) со ссылкой на местных жителей.

Пропавший учится в Дальневосточном государственном транспортном университете в Хабаровске. По словам источников издания, студент мог намеренно сбежать, чтобы ему не пришлось возвращаться в Северную Корею. Предполагают, что он воспользовался моментом и скрылся специально в день траура — в годовщину смерти основателя КНДР Ким Ир Сена в 1994 году.

Подобный случай произошел в прошлом месяце: тогда стало известно об исчезновении во Владивостоке жены и сына представителя генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нама. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Предполагается, что граждане КНДР могли сбежать в Китай или Южную Корею.

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    Виктория Кондратьева
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