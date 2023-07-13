Северокорейский студент пропал в Хабаровске

Российские власти разыскивают северокорейского студента, пропавшего в Хабаровске

Российские власти разыскивают 25-летнего северокорейского студента Ким Тхэ Суна, пропавшего 8 июля в Хабаровске. Об этом сообщает Radio Free Asia (внесено Минюстом в реестр иноагентов) со ссылкой на местных жителей.

Пропавший учится в Дальневосточном государственном транспортном университете в Хабаровске. По словам источников издания, студент мог намеренно сбежать, чтобы ему не пришлось возвращаться в Северную Корею. Предполагают, что он воспользовался моментом и скрылся специально в день траура — в годовщину смерти основателя КНДР Ким Ир Сена в 1994 году.

Подобный случай произошел в прошлом месяце: тогда стало известно об исчезновении во Владивостоке жены и сына представителя генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нама. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Предполагается, что граждане КНДР могли сбежать в Китай или Южную Корею.